Nel corso della seconda stagione di Love Is In The Air, i telespettatori italiani della telenovela turca hanno avuto modo di conoscere Pina Bolat (Doğa Özüm), cugina e nuova assistente di Serkan (Kerem Bursin). La ragazza ha attirato fin da subito la curiosità di Kerem (Sina Özer), giardiniere e assistente di Eda. Nei prossimi episodi, il giovane avvierà una sorta di corteggiamento verso la Bolat, ma lo interromperà a causa di un piccolo equivoco…

Love Is In The Air, news: Kerem pensa che Pina sia già fidanzata

Se diamo uno sguardo alle anticipazioni si scopre che tutto prenderà il via quando, dopo essere ritornato con Eda Yildiz (Hande Ercel), Serkan darà a Kerem l’opportunità di fare una sorta di stage all’Art Life, dato che il ragazzo dimostrerà di avere un talento “grezzo” da architetto paesaggista. Una decisione che Bolat prenderà ovviamente sollecitato dalla sua fidanzata.

Grazie a questo ingaggio, Kerem avrà dunque occasione di stare più vicino a Pina, che frequenterà anche a casa di Aydan (Neslihan Yeldan). Sarà proprio lì che il ragazzo origlierà per caso una telefonata della giovane Bolat, che si rivolgerà ad una misteriosa persona con il termine “tesoro”. Un indizio che farà pensare al povero Kerem che lei sia già fidanzata!!!!

Love Is In The Air, trame: Kerem non vuole più lavorare all’Art Life

Tutto questo a cosa porterà? Vi consigliamo di fare particolare attenzione alle mosse di Kerem che, disilluso, non si presenterà più all’Art Life pur di non vedere Pina. Ovviamente, quest’ultima non capirà il repentino cambio d’atteggiamento del suo collega e non saprà dare nemmeno una giustificazione a Eda, la quale penserà addirittura che Kerem non sia più andato a lavorare in seguito ad un ipotetico rimprovero di Serkan.

Comunque sia, alla fine Kerem troverà il coraggio di dare una spiegazione a Eda e Serkan e, dopo aver accettato di tornare nello studio di architettura, lascerà loro intendere di essersi innamorato di Pina, che invece non sembrerebbe propensa a ricambiare i suoi sentimenti. Per arrivare alla verità, bisognerà quindi attendere il matrimonio di Eda e Serkan…

Love Is In The Air, spoiler: Pina non è fidanzata!

Eh sì: nel corso del banchetto nuziale, Kerem si troverà a parlare con Erdem (Sarp Bozkurt) e Pina, e a quest’ultima dirà di avere scoperto che è fidanzata. Appena la ragazza negherà fortemente, il giardiniere le domanderà dunque chi fosse la persona che ha chiamato “tesoro” al cellulare e la Bolat, per tutta risposta, gli rivelerà che parlava con… la sua gemella!!!

In quel preciso istante, Kerem capirà quindi di essersi sbagliato su tutta la questione… ma ciò basterà per sbloccare la situazione con Pina?