Love Is In The Air anticipazioni: “Esci dalla mia vita!”

Love Is In The Air, news: Serkan non vuole avere nulla a che fare con Kemal

Nelle prossime puntate italiane di Love Is In The Air, un piano pensato da Aydan (Neslihan Yeldan) per favorire un riavvicinamento tra Serkan Bolat (Kerem Bursin) e il fidanzato Kemal (Sinan Albayrak) complicherà ancora di più la situazione e infatti il bell’architetto darà un ultimatum al suo vero padre. Scopriamo insieme di che cosa si tratta…

Love Is In The Air, notizie: Aydan confessa a Kemal e Serkan che sono padre e figlio

Come abbiamo avuto modo di segnalare ampiamente nei nostri precedenti post dedicati alle anticipazioni, la storyline partirà dal momento in cui Aydan confesserà a Kemal e Serkan che sono padre e figlio. Visto il rapporto burrascoso che aveva con Alptekin (Ahmet Somers), l’uomo che per trentacinque anni avrà considerato il suo papà, Bolat non vorrà dunque saperne di frequentare Kemal per conoscerlo meglio, a differenza della fidanzata Eda Yildiz (Hande Ercel) e della figlia Kiraz (Maya Basol), che invece avranno un rapporto abbastanza buono con lui.

Tuttavia, bisognerà fare attenzione a ciò che farà Aydan quando si immischierà nella questione per favorire un riavvicinamento tra i due uomini più importanti della sua vita…

Love Is In The Air, trame: Aydan rende Kemal il socio di Deniz

Eh sì: consapevole del fatto che Serkan passa tanto tempo al lavoro, Aydan convincerà Kemal a stringere un accordo professionale con la svampita Deniz (Ayşe Akın), la proprietaria della struttura alberghiera che Bolat sta ristrutturando anche con l’aiuto della sua amata Eda. Per portare a termine il suo scopo, Aydan spingerà Kemal ad agire nell’ombra finché l’accordo con Deniz non sarà chiuso. La donna spererà infatti che Serkan, trovandosi obbligato a lavorare con lui, possa iniziare a nutrire un certo affetto per il padre.

Quando la verità emergerà, nel corso di un pranzo che Eda e Serkan organizzeranno per comunicare a tutti i loro amici e parenti che sono finalmente ritornati insieme dopo cinque anni, la macchinazione di Aydan andrà però completamente a rotoli, tant’è che Bolat darà un ultimatum al suo papà…

Love Is In The Air, spoiler: Serkan chiede a Kemal di uscire dalla sua vita

Dopo avergli chiesto di poter parlare in privato, visibilmente arrabbiato per l’accordo che avrà stretto con Deniz, Serkan affronterà a muso duro Kemal e gli dirà che deve uscire, quanto prima, dalla sua vita perché non gli darà mai l’opportunità di fargli da padre, dato che non ne ha affatto bisogno. Un discorso duro con il quale, ovviamente, Bolat lascerà intendere a Kemal che non gradisce nemmeno le attenzioni che dà ad Eda e alla nipotina Kiraz, né tanto meno quelle che riserva ad Aydan.

Ma Kemal si arrenderà di fronte all'aut aut di Serkan oppure lotterà per fargli cambiare idea?