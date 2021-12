Continua su Canale 5 la messa in onda della soap turca Love is in the air, che l’estate scorsa ha riscosso un ottimo riscontro sul piano degli ascolti ed è dunque stata confermata nell’autunno dell’ammiraglia Mediaset (cosa che invece non è avvenuta per Brave and beautiful, che tornerà in onda nei mesi caldi del 2022).

Come spesso accade alle fiction “esplose” nel periodo estivo, l’inserimento nella programmazione d’autunno non è facilissimo e si scontra con tutta una serie di programmi già presenti in palinsesto. Ciò è accaduto anche per Love is in the air, per la quale infatti non si è riusciti a conservare la durata di un’ora che aveva in estate.

Gli episodi andati in onda da settembre in poi sono stati dunque un po’ più corti e ciò per un certo periodo è stato compensato dalla messa in onda anche al sabato, che da qualche settimana però è saltata. L’appuntamento torna dunque a essere dal lunedì al venerdì, ma da oggi (lunedì 6 dicembre) sembra proprio che ci sarà un ulteriore “ritocco” destinato a non piacere troppo ai fan di Eda e Serkan…

Eh sì. I palinsesti Mediaset aggiornati sembrano indicare che, con l’avvio della settimana 6-10 dicembre, Love is in the air sarà trasmessa fino alle 17,25, togliendo quindi una decina di minuti alla soap in favore di Pomeriggio Cinque (tutto ciò ovviamente se non ci saranno cambiamenti dell’ultimissima ora).

Piccola curiosità finale. Se la durata del programma fosse rimasta quella estiva, saremmo già agli sgoccioli e dunque vicini al finale (a cui avremmo assistito intorno a fine anno); invece la durata inferiore dei singoli episodi trasmessi farà sì che i protagonisti di Love is in the air possano farci compagnia ancora per diversi mesi. Consoliamoci così!

