LOVE IS IN THE AIR, la programmazione natalizia di Canale 5

Il periodo natalizio all’insegna di LOVE IN THE AIR su Canale 5

Partita come una novità estiva per sostituire Uomini e donne nel periodo più caldo dell’anno, Love is in the air si è conquistata col passare dei mesi un notevole zoccolo duro di fan appassionati, desiderosi di sapere come andrà a finire la storia d’amore tra Eda Yildiz e Serkan Bolat. E, come sempre accade in questi casi, gli interpreti dei due personaggi hanno raggiunto una grande popolarità nel nostro Paese, tanto che lui (Kerem Bursin) ha preso parte anche a una puntata del settimanale Verissimo.

Come spesso succede, il riscontro ottenuto in estate dalla fiction turca ha richiesto un proseguimento autunnale e così Love is in the air è stata inserita nella fascia oraria occupata per diversi anni da Il segreto, con una conseguente riduzione nella durata delle singole puntate.

Love is in the air: nei prossimi mesi vedremo il finale!

Come abbiamo sottolineato più di una volta, se il programma fosse andato avanti con la stessa durata della scorsa estate saremmo arrivati alla fine proprio in questi giorni; paradossalmente, la programmazione “col contagocce” (che ha fatto un po’ storcere il naso agli aficionados) garantirà invece la presenza sui teleschermi di Eda e Serkan ancora per qualche tempo. Poi, ovviamente, si arriverà a un lieto fine perché Love is in the air non è una vera e propria soap (in Turchia nasce come trasmissione di prima serata) e ha dunque un numero di puntate definito.

Ma cosa ha deciso di fare Canale 5 a Natale con le storie ambientate alla Art Life? Nessun problema: quest’anno Mediaset ha optato per un proseguimento dei suoi titoli di daytime anche nel corso delle feste e dunque continueremo a seguire Eda e Serkan tutti i giorni dal lunedì al venerdì (dalle 16,45 alle 17,25).