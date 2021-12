Anticipazioni puntata di Tempesta d’amore in onda domenica 26 e lunedì 27 dicembre 2021:

Georg e Vanessa, nel corso dello spot c’è un bacio tra di loro. Il regista ne è felice, mentre la ragazza è confusa e Max geloso più che mai. In seguito i due giovani campioni di scherma cenano insieme nel salone Blu del Fürstenhof e infine vanno a letto in una romantica baita nel bosco.

Florian dice sì alla proposta di farsi depilare il petto da Shirin per il suo vlog. La ragazza spera in una presenza massiccia del pubblico maschile per aumentare i follower.

Erik sta malissimo e rivela a Hildegard che che una persona a lui cara sta per morire di cancro.

Max decide di dichiararsi a Vanessa ma, mentre corre nel bosco con Florian, vede uscire la ragazza da una baita insieme a Georg.