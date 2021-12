È tornato a Bichlheim da pochi mesi dopo una lunga assenza. Per André Konopka (Joachim Lätsch), però, è già arrivato il momento di fare di nuovo i bagagli! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore lo chef stellato del Fürstenhof lascerà amici, colleghi e famiglia per imbarcarsi in una nuova avventura…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: André soffre per Leentje

Sono passati solo alcuni mesi da quando André è ricomparso improvvisamente al Fürstenhof dopo una lunga assenza. Come sappiamo, a causa di un incidente, l’uomo perse infatti la memoria e si trasferì in Olanda insieme alla donna che gli salvò la vita: Leentje van Straaten (Antje Mairich).

Quando però il destino riportò i due – ormai diventati una coppia – a Bichlheim, Konopka recuperò la memoria e prese la difficile decisione di lasciare la compagna per poter restare al Fürstenhof insieme alla propria famiglia e agli amici. La presenza di questi affetti non potrà però compensare la perdita della donna amata…

Nonostante da allora sia passato del tempo, André non riesce infatti a dimenticare la sua Leentje. E i suoi coinquilini non lo faranno stare meglio…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: André parte per un pellegrinaggio

Come sappiamo, infatti, lo chef condivide l’appartamento con Michael (Erich Altenkopf) e Rosalie (Natalie Alison), che sono da tempo tornati insieme… e non si sforzeranno troppo per nascondere la reciproca attrazione!

Inutile dire che essere costantemente costretto a vedere i due piccioncini impegnati in effusioni non sarà di aiuto al povero André. Al contempo, la presenza di quest’ultimo darà sempre più fastidio a Rosalie, che chiederà addirittura a Michael di invitare l’amico a fare le valigie. Il medico, però, non dovrà nemmeno disturbarsi…

Capendo di essere ormai diventato un peso e desideroso di riprendere in mano la sua vita, André prenderà infatti una decisione inaspettata: partire per un pellegrinaggio! Lo chef lascerà dunque il Fürstenhof senza dire nulla a nessuna e lasciando dietro di sé solo una lettera di addio.

Sarà questo l’ultimo atto di questo amatissimo personaggio? Ebbene, possiamo anticiparvi che non passerà molto tempo prima che al Fürstenhof si torni a sentir parlare di lui… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

