Un posto al sole, anticipazioni 20 dicembre: PATRIZIO fa una scoperta spiazzante!

Lunedì 20 dicembre 2021, su Rai 3, Un posto al sole ci propone un sogno a due passi dall’essere realizzato, una sorpresa spiazzante, alcune prossime partenze e una triste consapevolezza.

Vediamo dunque nei dettagli cosa accadrà a Upas:

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda lunedì 20 dicembre 2021

Dopo che Clara l’ha lasciato, Patrizio pensa che la colpa sia tutta di Alberto… ma in tal senso lo aspetta una sorpresa!

Rossella sta per partire per Bolzano insieme a Riccardo, mentre Michele si recherà a Milano per lavoro.

Silvia capisce che per la prima volta potrebbe trascorrere le vacanze di Natale da sola.

Giunge il giorno dell’esame di Susanna, che – se tutto andrà come deve – potrà realizzare il suo sogno professionale: essere un magistrato!

