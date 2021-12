Un posto al sole anticipazioni: sì, CLARA lascia PATRIZIO! E lui scoprirà che…

Nuvoloni grigi all’orizzonte per Clara (Imma Pirone) e Patrizio (Lorenzo Sarcinelli), a un passo dal definitivo addio dopo essere stati a un passo dall’andare a vivere insieme. Un clamoroso rovesciamento della situazione le cui cause saranno mostrate al pubblico nelle prossime puntate di Un posto al sole, che negli episodi natalizi promette di regalare emozioni a non finire.

Ancora incredulo della decisione di Clara di chiudere la loro storia, il giovane Giordano comincerà a covare del risentimento verso Alberto Palladini (Maurizio Aiello), ma presto scoprirà che dietro la dolorosa decisione dell’ex fidanzata si nasconde una spiazzante iniziativa compiuta da una persona a lui molto vicina: eh sì, sono stati proprio gli affetti più cari di Patrizio a determinare il nuovo corso del destino!

Comunque sia, allontanato finalmente Patrizio dalla vita di Clara, Alberto cercherà in ogni modo di riallacciare i rapporti con la donna, fin qui distante e poco propensa a dialogare con il Palladini. Riuscirà l’avvocato a riacquistare il cuore della Curcio? Quel che è certo è che Patrizio non assimilerà facilmente la drastica decisione di Clara, arrivando a scontrarsi ancora con Alberto.

Sarà in questo momento che il Giordano deciderà di non presenziare al cenone della vigilia di Natale, provocando tristezza e preoccupazioni ai già preoccupati genitori. Attenzione in particolare alla puntata del 24 dicembre, quando Patrizio sarà protagonista di un vero e proprio “miracolo di Babbo Natale” che si svolgerà all’interno del caffè Vulcano e che consentirà finalmente al ragazzo di aprire gli occhi sul suo futuro.

Questo ed altro nelle prossime puntate di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 20.45. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

