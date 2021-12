Anticipazioni Un posto al sole: IRENE rivede CAMILLO e…

Eh sì: non esistono più i bambini ingenui di una volta e Un posto al sole è sempre sul pezzo anche quando descrive il cambiamento dei bimbi di oggi, più “sgamati” e pronti magari a provare anche qualche piccola simpatia sentimentale. Sarà interessante capire se le innocenti infatuazioni di oggi diventeranno le storie d’amore di domani, ma intanto concentriamoci su ciò che vedremo nelle prossime puntate.

Dopo il contrastato innamoramento di Jimmy (Gennaro De Simone) nei confronti di Cristina Ferri (Camilla Cossu), ora gli occhi sono puntati su Irene Sartori (Greta Putaturo), che proprio nell’ultima puntata di Upas del 2021 vedrà di nuovo l’irresistibile Camillo. Ma la piccola Irene è un po’ timida e ha bisogno di lanciarsi, dunque il suo saggio papà Filippo (Michelangelo Tommaso) la aiuterà a vincere le sue paure!

Un posto al sole spoiler: BIANCA dispiaciuta per la partenza di Angela ma…

Peraltro, nei prossimi giorni i bambini in questione entreranno anche in una vicenda comedy “da grandi”, visto che tra Raffaele (Patrizio Rispo) e Renato (Marzio Honorato) ci sarà un nuovo capitolo delle guerre poggiordaniche che avrà a che fare con gli scacchi: quali migliori assistenti se non i “baby scacchisti” della soap? Nello specifico, le anticipazioni ci dicono che “Renato si prepara ad affrontare la sfida a scacchi con Raffaele, forte della complicità di due piccoli aiutanti“. Avete già capito chi sono, vero?

Attenzione però, perché nel momento in cui a Renato mancherà l’ausilio di Camillo… il Poggi senior potrebbe andare incontro una pessima figura! Ma intanto, oltre che da ridere, ci sarà pure da intenerirsi per la nascita di un giovanissimo amore…

E chiudiamo con la bambina più grande del gruppo, che come avete visto è stato giustamente inserito da settembre nei titoli di testa: parliamo di Bianca Boschi (Sofia Piccirillo), che negli attuali episodi ha sostenuto il punto di vista della madre Angela (Claudia Ruffo) riguardo al fatto di accettare la trasferta lavorativa in Sicilia. La prossima settimana vedremo Bianca ovviamente dispiaciuta per la partenza imminente di Angela, ma avrà una sorpresa che attenuerà la sua tristezza… almeno per ora!