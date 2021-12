Anticipazioni Un posto al sole: tempi duri per ROSSELLA

Ultimamente, le vicende di Un posto al sole stanno regalando al pubblico una Rossella (Giorgia Gianetiempo) estremamente preoccupata e titubante riguardo al proprio futuro. Un malessere che parte dalla traumatica separazione dei genitori, che ha dato il via a una serie di spiacevoli avvenimenti in grado di turbare non poco la vita della Graziani.

Alla difficile situazione familiare si è infatti unita la cocente delusione d’amore rimediata con Riccardo Crovi (Mauro Racanati), che, durante la breve vacanza natalizia a Bolzano, è stato “pizzicato” da Rossella in compagnia dell’ex moglie Virginia (Desirée Noferini). Una scoperta scioccante quella fatta dalla ragazza, la quale, una volta tornata a Napoli, complice un bicchiere di vino in più e l’atmosfera nostalgica creatasi si è rigettata tra le braccia del suo ex fidanzato Patrizio (Lorenzo Sarcinelli).

Un posto al sole spoiler: ROSSELLA perdonerà RICCARDO?

Nonostante il bacio abbia riacceso la passione tra Patrizio e Rossella, i due non daranno una nuova possibilità alla loro storia, visti anche i sentimenti contrastanti della Graziani verso Riccardo. Sarà dunque a questo punto che Rossella, incitata anche dalla madre, si chiarirà con il bel dottore. Crisi sentimentale scongiurata, dunque?

Quello che vedremo nei prossimi appuntamenti della soap opera partenopea di Rai 3, comunque, sarà solamente la quiete prima della tempesta, dato che per Rossella si prospettano tempi tutt’altro che semplici: oltre alla difficoltà incontrate nella travagliata relazione con Riccardo, la neo-dottoressa si troverà prossimamente di fronte a una grave emergenza in ospedale…

E infine, come se non bastasse, le anticipazioni parlano di problemi “molto più grandi e vicini“: ciò vuol dire che Virginia sta per arrivare a Napoli, come in molti si aspettano? Difficile del resto immaginare che l’ex di Crovi molli la presa così facilmente! Occhio dunque alle prime puntate del 2022 di Upas, che promettono di far partire con il botto il nuovo anno.