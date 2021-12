La storia d’amore tra Silvia (Luisa Amatucci) e Michele (Alberto Rossi) è senza alcun dubbio una delle più iconiche e longeve di Un posto al sole, tanto che la loro crisi matrimoniale ha infatti lasciato con l’amaro in bocca molti telespettatori della popolare soap partenopea. Nelle prossime puntate, la fortunata soap di Rai 3 registrerà nuovi succosi sviluppi riguardo l’interessante dinamica che vede come protagonisti i due ex, alle prese con una difficile quanto fondamentale decisione.

A scuotere le acque – come già vi abbiamo anticipato – ci penserà un’inaspettata proposta di lavoro che Michele riceverà da Milano. Benché emotivamente sempre più distante da Silvia, il Saviani deciderà di valutare l’offerta insieme alla moglie, ritrovando con la donna una certa intesa che però non farà piacere a Rossella, ormai stanca e disillusa dai continui tira e molla dei genitori.

Rossella continuerà infatti a manifestare del risentimento nei confronti della madre, colpevole a suo dire di aver fatto naufragare il suo matrimonio e di aver distrutto di fatto la famiglia. E chissà che il malessere della giovane non influisca pesantemente sulla decisione di Michele di accettare o rifiutare l’impiego a Milano, visto che costringerebbe l’uomo ad allontanarsi ancor di più dalla figlia…

In effetti il Saviani parrà intenzionato a declinare l’offerta, ma ciò farà storcere il naso proprio a Rossella, la quale, compreso di esserci lei dietro l’intenzione del padre, cercherà di distoglierlo dalla sua decisione, persuadendolo ad accettare il lavoro e il trasferimento. Ci riuscirà? E Michele, quindi, andrà davvero a vivere a Milano?

