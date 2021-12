È un periodo di forte turbamento per Vittorio (Amato Alessandro D’Auria), sempre più in difficoltà e nel pieno di una crisi sentimentale che nelle prossime puntate di Un Posto al Sole lo porterà ad elaborare un astruso quanto peculiare piano. Il Del Bue junior infatti, a causa di un viaggio che lo terrà per molto tempo lontano da Napoli, sarà deciso a troncare la sua relazione con Speranza (Maria Sole Di Maio), la quale però non sembrerà affatto disposta a rinunciare al suo boyfriend.

A tal proposito, Vittorio elaborerà una tattica atta a limitare i patimenti dell’ormai ex amata, benché l’attuazione della sua bizzarra strategia apparirà fin da subito improbabile.

L’obiettivo di Vittorio sarà infatti quello di avvicinare Speranza a Samuel (Samuele Cavallo), da sempre innamorato della giovane Alteri benché il suo sentimento non sia mai stato realmente ricambiato. Si riveleranno del tutto inutili gli spassionati consigli di Patrizio (Lorenzo Sarcinelli), che, in più di un’occasione, cercherà di distogliere l’amico dal mettere in pratica la bislacca impresa.

Sarà proprio il Giordano junior a mettere in guardia l’ignaro Samuel dalle folli trovate del Del Bue junior, il quale però, determinato a trovare una morbida “exit strategy” con Speranza, tirerà dritto nella realizzazione dell’ingegnoso piano. Ci riuscirà? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

