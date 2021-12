Un professore 2, la seconda stagione della fiction si farà. Con quali novità? | Anticipazioni

La serie tv UN PROFESSORE 2 è confermata (con qualche novità)!

Dopo il trionfo di ascolti della prima stagione, era difficile pensare che le avventure di Dante Balestra, affascinante professore di filosofia fuori dagli schemi, potessero concludersi con l’ultima puntata della prima stagione, trasmessa da Rai 1 lo scorso giovedì 16 dicembre. Ed infatti, la fiction Un professore tornerà con una seconda stagione.

A confermarlo è stata Paola Guarnieri, nel suo programma radiofonico dedicato al mondo della scuola Tutti in classe su Rai Radio 1, durante il quale la conduttrice e giornalista – nel lanciare la canzone “Spazio Tempo” (sigla della serie tv cantata da Francesco Gabbani) – ha confermato il rinnovo della fiction che segue le storie di vita dei personaggi interpretati da Alessandro Gassmann, Claudia Pandolfi, Nicolas Maupas e Damiano Gavino.

Spazio Tempo fa da colonna sonora a una fiction Rai che si occupa proprio di scuola, Un professore. Alessandro Gassmann interpreta Dante Balestra, professore di filosofia. Fiction di cui è stata appena confermata anche la seconda stagione, quindi la scuola continuerà a essere presente anche sui canali televisivi Rai.

Una notizia super attesa dai fan che hanno seguito con passione le sei prime puntate di Un Professore, tanto da spingere l’hashtag #UnProfessore2 in vetta ai trend topic italiani. Ma cosa dobbiamo aspettarci dalle nuove puntate?

Un professore 2 anticipazioni: MANUEL e SIMONE torneranno!

È sicuramente presto per conoscere gli sviluppi che animeranno le nuove trame ma nei giorni scorsi Fanpage.it ha intervistato lo sceneggiatore Sandro Petraglia, che in merito alla seconda stagione aveva anticipato che alcuni ruoli minori potrebbero non esserci più, mentre torneranno sicuramente i giovanissimi Manuel e Simone, due personaggi amatissimi che sicuramente diventeranno molto più centrali nella nuova narrazione.

Sebbene Un Professore sia l’adattamento della serie catalana Merlì, non è escluso che la storia potrebbe prendere una strada diversa da quella percorsa per tre stagioni dal format originale, avvalendosi così di una maggiore libertà per poter continuare a stupire ed emozionare il pubblico italiano.