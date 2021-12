Anticipazioni e trame settimanali telenovela Una Vita da lunedì 13 a sabato 18 dicembre 2021: Aurelio consegna a Marcos una lettera del padre, don Salustiano Quesada, in cui sono contenute alcune condizioni che, a suo dire, Bacigalupe farebbe meglio ad accettare, ma questi lo caccia in malo modo, minacciandolo con una pistola; in seguito Soledad si intrufola nello studio del padrone e trova l’arma in un cassetto. Natalia, pur fingendosi affabile con Anabel, sta già pensando a come sfruttare per il proprio tornaconto l’interesse di Miguel verso l’amica d’infanzia.

Leggi anche: Una vita, anticipazioni 7 e 8 dicembre: GENOVEVA apre una scatola misteriosa…

Susana provoca di nuovo Felicia, che passa al contrattacco riducendo la bigotta in lacrime. Santiago si installa segretamente in casa Dominguez, rimasta vuota dopo la loro partenza. Rosina consiglia a Genoveva di giocare d’anticipo e raccontare a Felipe la propria versione dei fatti, ma Casilda la precede e, durante un incontro fortuito con l’avvocato, gli chiede a bruciapelo se si ricorda di Marcia.

Casilda tenta di far ricordare Marcia a Felipe, senza alcun successo. Liberto, infastidito dal modo in cui Genoveva manipola il marito, chiede a Susana di parlare con lei, ma la zia rifiuta decisamente. Felicia confida a Rosina che Camino è andata a Parigi per stare con Maite. Trovando la neo-arrivata Natalia in amabile conversazione con Miguel, Anabel bacia il giovane, sancendo il loro fidanzamento. Preso dal lavoro, Antonito non coglie il desiderio di Lolita di un altro figlio.

Dopo un disastroso provino di Jacinto in teatro, a causa del repertorio “da pastore” del portinaio, Servante decide di scrivergli nuove canzoni. Nascosto in casa Dominguez, Santiago origlia i discorsi intimi di Genoveva e Felipe e medita vendetta. Jacinto, sentendo dei rumori, va a controllare. Quando la porta sta per aprirsi, Santiago vi si apposta dietro con un coltello in mano.

Una vita: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Cesareo intima a Santiago di lasciare casa Dominguez. Marcos vieta ad Anabel di frequentare Natalia, però non le rivela che la ragazza è arrivata con il fratello Aurelio. I Quesada si mettono in ghingheri per presentarsi a sorpresa alla festa di nozze di Marcos e Felicia, vogliono lasciare tutti di stucco. Antonito passa molto tempo fuori casa per lavoro e Lolita è molto seccata per questo. Roberto chiede a Ramon di intercedere con il direttore di una banca per avere un prestito.

Rosina convince Felicia a perdonare Susana per le brutte parole pronunciate durante la lite. Genoveva dubita di Felipe, temendo che lui la stia ingannando; inoltre è sempre più angosciata per via di un’altra lettera anonima molto minacciosa. Servante e Jacinto lavorano al nuovo repertorio, ma non incontrano molta approvazione presso chi li ascolta. Anabel riceve una lettera da Camino.

Cesareo dice a Santiago che non intende più essere suo complice, ma il giovane gli promette che comunque farà presto giustizia per Marcia. Fabiana si lamenta di Antonito con Carmen, che si mette sulla difensiva. La festa di nozze dei Bacigalupe sembra procedere a gonfie vele, ma un imprevisto obbliga Marcos a uscire di casa per fare rifornimento di vino; in sua assenza si presentano – non invitati – i fratelli Quesada e Aurelio si comporta in modo sgradevole con Anabel, scatenando le ire di Miguel che non esita a prendere le difese dell’amata; tra i due sta per scatenarsi una zuffa, scongiurata solo dal rientro del padrone di casa.

Felipe mette alle strette Genoveva, che gli confessa di aver ricevuto dei biglietti anonimi di minaccia; mentre i due discutono sul da farsi, l’avvocato fa un commento sulla morte di Ursula che fa insospettire Genoveva.

Aurelio Quesada suggerisce a Marcos di accettare un’offerta di suo padre, dato che il cambio di governo in Messico è stato sfavorevole allo stesso Marcos. Alla festa dei Bacigalupe, Antonito viene abbordato da Natalia; la loro intesa fa ingelosire Lolita, che in seguito accusa insoliti malesseri e arriva a svenire. Insospettita da un’incongruenza in quello che le ha detto Felipe, Genoveva sospetta sempre più che lui stia fingendo l’amnesia.

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Una vita, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni italiane e spagnole di Una vita SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI