Una vita, cosa succede il 4 e 6 dicembre: Genoveva felice? Ecco chi le rovinerà la festa | Anticipazioni

Anticipazioni puntata 1284 di Una vita di sabato 4 e lunedì 6 dicembre 2021: Lolita non sopporta le attenzioni che i vicini hanno per Antonito, il quale secondo lei se ne sta infischiando dei suoi doveri di genitore.

Marcos riceve una strana telefonata dall’ambasciata messicana.

Bellita non sa se accettare o meno l’invito del re di Spagna a esibirsi a palazzo reale, ma le cose cambieranno con l’arrivo di un telegramma di Cinta…

Per quanto l’uomo che ha visto uscire dal portone a viso coperto la impensierisca, Genoveva sfoggia davanti a tutti la sua serenità per la ritrovata pace con Felipe, anche se alcuni dei residenti del quartiere non tollerano più tutta questa felicità ostentata!

Mendez fredda Genoveva comunicandole che sta indagando sulla sparizione di Velasco.

