Anticipazioni Il paradiso delle signore 6: DANTE si trasforma per amore?

Il paradiso delle signore 6 anticipazioni: DANTE ha sete di vendetta ma…

Anche quest’anno, l’irruzione in scena di Dante Romagnoli a stagione già inoltrata ha scombinato parecchio gli equilibri de Il paradiso delle signore: il personaggio interpretato da Luca Bastianello è infatti rientrato in veste di mediatore tra lo staff del Paradiso e alcuni imprenditori americani per la conclusione di un’importante partnership.

Leggi anche: Il Paradiso delle Signore 6, anticipazioni 31 gennaio: Vittorio e Sandro, come gestire la situazione?

C’è da dire che Dante sembra tornato con le migliori intenzioni nonostante quello che è successo in precedenza con Marta Guarnieri, ma sarà davvero così? Fidarsi è bene ma non fidarsi è meglio e in effetti manca poco al momento in cui scopriremo che le cose stanno diversamente da come sembrano: Romagnoli, così come si era intuito già con le sue prime apparizioni, ha sete di vendetta da vendere e sta portando avanti un piano per togliere il Paradiso a Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) e Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi). Ci riuscirà?

Trame Il paradiso delle signore 6: a Dante accade “qualcosa di sorprendente”

Questo è tutto da vedere, soprattutto perché di recente ci sono state delle dichiarazioni piuttosto interessanti che Luca Bastianello ha rilasciato al settimanale Telepiù, nelle quali ha fatto capire che al suo personaggio “accadrà qualcosa di sorprendente in campo sentimentale” e che questo “qualcosa” lo condurrà a una trasformazione.

Dante potrebbe quindi pentirsi per amore? E chi sarà la destinataria del suo sentimento? Sul web circolano molte ipotesi a riguardo, anche se per ora l’uomo ha avuto occasione di fraternizzare più che altro con Beatrice Conti (Caterina Bertone). Vedremo se sarà proprio Beatrice colei che “trasformerà” Dante o se ci sono altre sorprese all’orizzonte…