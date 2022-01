Beautiful, anticipazioni 21 gennaio: Steffy e Liam, oddio che imbarazzo! E ora?

Anticipazioni puntata Beautiful di venerdì 21 gennaio 2022

Hope (Annika Noelle) pensa che Liam (Scott Clifton) si sia arrabbiato per la sua cena con Thomas (Matthew Atkinson) e per questo abbia passato la notte in ufficio, ignorando i suoi messaggi.

Finn (Tanner Novlan) informa Hope che Thomas ha un problema di salute. Quando Hope rivela che lo stilista le ha menzionato di aver battuto la testa, Finn pensa che i capogiri e la confusione di Thomas possano indicare le conseguenze di un trauma cranico.

Ridge (Thorsten Kaye), chiacchierando con Thomas, si dice sempre preoccupato per i sentimenti del figlio nei confronti di Hope: c’è una linea che Thomas non dovrà più superare nei confronti della Logan.

Liam e Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), imbarazzati per quanto successo, valutano il da farsi. Steffy consiglia all’ex marito di andare da Hope e capire la versione dei fatti della moglie.