Il paradiso delle signore 6, anticipazioni 12 gennaio: Ezio non sa che fare col braccialetto…

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 6 di mercoledì 12 gennaio 2022

Veronica (Valentina Bartolo) rovista in casa e ritrova un vecchio attestato di equitazione di Gemma (Gaia Bavaro), passione che abbiamo visto toccare il cuore della ragazza nel momento in cui ha rivelato a Marco (Moisè Curia) che proprio l’equitazione è collegata al ricordo del padre.

Flora (Lucrezia Massari) rientra a Milano e comunica ai Guarnieri di voler lasciare la Villa.

Al Paradiso delle Signore il problema “americano” non è ancora risolvibile e Vittorio (Alessandro Tersigni) è preoccupato.

Tina (Neva Leoni) ha superato l’intervento alle corde vocali e tutto è andato per il verso giusto. Gloria (Lara Komar) ha ritrovato il braccialetto di Stefania (Grace Ambrose) e decide di donarlo a Ezio (Massimo Poggio), il quale non sa se darlo o meno a Stefania come ricordo della madre.