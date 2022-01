Il paradiso delle signore 6, anticipazioni 18 gennaio: Veronica vicina alla verità!

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 6 di martedì 18 gennaio 2022

Veronica (Valentina Bartolo) è vicina alla verità su Ezio (Massimo Poggio) e su Gloria (Lara Komar), ma ancora non dice nulla. La capocommessa del Paradiso nel frattempo sarà fuori Milano per lavoro e si assenterà dal grande magazzino milanese; Tina (Neva Leoni) si offre di sostituirla temporaneamente.

Leggi anche: Il paradiso delle signore 6 e l’elezione del Presidente della Repubblica: quali variazioni sulla messa in onda?

Dante (Luca Bastianello) resta colpito da Flora (Lucrezia Massari), mentre Agnese (Antonella Attili) mette in guardia la stilista per via del passato di Romagnoli con Marta Guarnieri.

Beatrice (Caterina Bertone) consiglia a Vittorio (Alessandro Tersigni) di andare avanti e pensare al futuro.

Gemma (Gaia Bavaro) viene convocata al Circolo da Adelaide (Vanessa Gravina) per ufficializzare il suo nuovo ruolo di cavallerizza.

Stefania (Grace Ambrose) ingenuamente parla di Gloria in presenza di Veronica e la Zanatta nota la tensione nello sguardo di Ezio.