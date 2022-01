Il Paradiso delle Signore 6, anticipazioni 25 gennaio: TINA racconta tutto ad AGNESE

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 6 di martedì 25 gennaio 2022

Per promuovere Gemma (Gaia Bavaro) come nuova cavallerizza del Circolo, Stefania (Grace Ambrose) propone un’intervista per l’articolo che andrà sulla copertina del Paradiso Market.

Beatrice (Caterina Bertone) e Dante (Luca Bastianello) collaborano insieme e Romagnoli inizia poco a poco a confidarsi con lei.

Agnese (Antonella Attili) sospetta che sia successo qualcosa tra Tina (Neva Leoni) e Vittorio (Alessandro Tersigni) e vorrebbe conoscere la verità.

Armando (Pietro Genuardi) suggerisce ad Agnese di non intromettersi nella vita della figlia, ma successivamente è proprio la giovane siciliana che si confida raccontando alla madre quanto accaduto con il dottor Conti.

Vi ricordiamo che in questi giorni la messa in onda e l’orario del Paradiso delle signore (così come di altri programmi televisivi) dipendono dallo svolgimento dell’elezione del Presidente della Repubblica.