Il Paradiso delle Signore 6, anticipazioni 5 gennaio: arriva ZIA ERNESTA!

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 6 di mercoledì 5 gennaio 2022:

Ezio (Massimo Poggio) e Veronica (Valentina Bartolo) hanno l’ultimo ostacolo da superare prima di poter arrivare davanti all’altare: la testimonianza di Ernesta (Pia Engleberth) è necessaria per ottenere il certificato di morte di Gloria (Lara Komar).

La capocommessa del Paradiso delle Signore rivela a Ezio che Ernesta sta per arrivare a Milano e che conosce tutta la sua situazione.

L’arrivo di Flavia Brancia sta portando del disordine nella vita di Ludovica (Giulia Arena), mentre i dissapori della stessa Flavia con Adelaide (Vanessa Gravina) sembrano non essere risolti.

Tina (Neva Leoni) riceve una telefonata da Sandro (Luca Capuano) ma lei si fa negare al telefono.

L’arrivo di zia Ernesta a Milano è un momento di gioia per Stefania (Grace Ambrose), la quale le confida che – nonostante provi felicità per suo padre e per Veronica – continua tuttavia a sentire la mancanza della sua vera madre.