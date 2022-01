Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 6 di giovedì 6 gennaio 2022:

Marco di Sant’Erasmo (Moisè Curia) deve intervistare una giovane amazzone al Circolo e Stefania (Grace Ambrose) lo accompagna.

Leggi anche: Il paradiso delle signore 6 anticipazioni: Vittorio nei guai? L’affare salterà se…

All’evento al Circolo partecipa anche Gemma (Gaia Bavaro), che però sembra rivivere alcune parti del suo passato dolente proprio a causa dell’incontro con la giovane cavallerizza.

Fiorenza Gramini (Greta Oldoni) non perde occasione per mettere Ludovica (Giulia Arena) in difficoltà, facendo intendere a Flavia Brancia (Magdalena Grochowska) della relazione della figlia con il giovane Marcello Barbieri (Pietro Masotti).

Al Paradiso delle Signore, la riffa della Befana sembra essere davvero un successo, soprattutto grazie a Tina (Neva Leoni), alla piccola Serena (Giulia Patrignani) e ad una famosa attrice che partecipa all’evento.