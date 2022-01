Anticipazioni Il paradiso delle signore 6: nuove prospettive per GEMMA?

Nonostante siano due personaggi in teoria lontani anni luce l’uno dall’altro, la narrazione de Il paradiso delle signore 6 ha già dato modo in due occasioni di creare un’interazione tra Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina) e Gemma Zanatta (Gaia Bavaro): due brevi dialoghi – abbastanza al vetriolo, peraltro – in cui il trait d’union è stato Marco di Sant’Erasmo (Moisè Curia), nipote della Contessa e allo stesso tempo “fidanzato non ufficiale” di Gemma.

Finora non sembravano esserci altre possibilità per vedere insieme in qualche scena Adelaide e la Zanatta junior, ma – a sorpresa – le cose stanno velocemente per cambiare.

Il paradiso delle signore 6, spoiler: GEMMA farà la cavallerizza?

Come avrete notato, ultimamente in quel del Circolo si è parlato spesso di equitazione, un argomento che fa stare male Gemma perché le suscita tanti ricordi agrodolci di un passato lontano in cui c’era anche suo padre. Marco sta cercando in tal senso di “sbloccare” la ragazza, che però nelle prossime puntate reagirà male e chiederà al giovane giornalista di non spingerla più a cavalcare.

La storia però non finirà così: prestissimo Marco tornerà alla carica e, visto che la cavallerizza del Circolo si sarà infortunata, chiederà ad Adelaide di sostituirla proprio con… Gemma! Ma quest’ultima come reagirà?

Inizialmente la commessa del Paradiso avrà forti dubbi sul da farsi, ma poi accetterà di parlarne con Adelaide. Si aprirà dunque una carriera da cavallerizza per Gemma? Troppo presto per dirlo, ma quel che è certo è che un nuovo colloquio è all’orizzonte tra le due donne. Il problema è che, quando tutto ciò avverrà, la sorellastra di Stefania sarà preoccupata per via di questioni familiari molto lontane dall’equitazione…