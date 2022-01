Anticipazioni Il paradiso delle signore 6: arriva Fabio Fulco nel ruolo di Ferdinando

Aria di grandi novità a Il paradiso delle signore, dove il cast fisso della fiction daily di Rai 1 sta per subire un rimaneggiamento non da poco, con il ritorno di due personaggi già conosciuti nelle passate stagioni. E in più ci sarà l’ingresso di una new entry destinata a portare scossoni in una storia d’amore che già ora vede qualche problema all’orizzonte…

Leggi anche: Il Paradiso delle Signore 6, anticipazioni 17 gennaio: il ritorno di Tina, i sospetti di Veronica

Oggi, 14 gennaio, come già ampiamente annunciato assistiamo al ritorno in onda di Luca Bastianello nei panni di Dante Romagnoli. Dante, che ha un passato burrascoso con Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) per via della sua infatuazione per Marta, farà parte della nuova trama affaristica americana che già da qualche giorno abbiamo iniziato a conoscere, avendo a che fare anche con Flora (Lucrezia Massari) e con Beatrice (Caterina Bertone). Ma chissà se del Romagnoli ci si potrà fidare…

Il paradiso delle signore 6 spoiler: FERDINANDO si innamorerà di LUDOVICA

Altro ritorno di cui tenere nota è quello di Luca Capuano, che – com’è già noto da parecchi mesi – tornerà ad interpretare dopo molto tempo il personaggio di Sandro Recalcati, proprio in un momento in cui Tina (Neva Leoni) sembrerà sempre più vicina a Vittorio. Cosa succederà? Quel che è certo è che il prossimo 28 gennaio Tina e Sandro si ritroveranno l’una davanti all’altro dopo un lungo periodo di lontananza. Per l’occasione, Recalcati ci mostrerà la sua verità… che forse non è proprio uguale a quella della moglie!

Occhio infine al 14 febbraio: le anticipazioni riportate dal settimanale Gente indicano che sarà quello il giorno in cui vedremo per la prima volta Ferdinando di Torrebruna, il nuovissimo personaggio interpretato da Fabio Fulco. Si tratta di un ricco armatore noto a livello internazionale e rimasto vedovo, di chi si innamorerà? L’uomo si invaghirà di Ludovica Brancia di Montalto (Giulia Arena), proprio in una fase in cui l’amore tra quest’ultima e Marcello Barbieri sembra avere più di un problema…

Chi vincerà tra Marcello e Ferdinando? Staremo a vedere, ma Fabio Fulco ha dichiarato che non sa ancora se il suo ruolo sarà presente anche nella prossima stagione del Paradiso…