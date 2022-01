La sposa 2: la seconda stagione della fiction si farà? Intanto Serena Rossi è sul set di…

LA SPOSA avrà una seconda stagione? La fiction con Serena Rossi ha avuto grandi ascolti!

Oggi (30 gennaio 2022), in prima serata su Rai 1 va in onda la terza ed ultima puntata de La Sposa, l’emozionante drama di Giacomo Campiotti che vede protagonista Serena Rossi con Giorgio Marchesi. Si tratta di un intenso e fedele affresco del passato che ripercorre in chiave romanzata un’epoca rivoluzionaria, quella degli anni Sessanta, in cui le lotte femministe si orientano verso un riconoscimento della donna nella sfera privata e lavorativa.

Leggi anche: La sposa, fiction stasera in tv su Rai 1: ultima puntata con un grave lutto!

Un racconto semplice e lineare che gira intorno alla figura di Maria Saggese, la quale – per amore della sua famiglia – accetta di sposare uno sconosciuto del Nord ritrovandosi così da un giorno all’altro catapultata in una realtà ostile, come quella discriminatoria e nebbiosa della Pianura Padana. Un intenso romanzo popolare che riporta in auge il meglio della fiction italiana, con una narrazione che tocca varie tematiche importanti come il razzismo, l’accoglienza e la parità uomo-donna nella sfera privata, sociale e politica.

SERENA ROSSI è sul set di MINA SETTEMBRE 2

Un vivido e brillante dramma entrato subito nel cuore del pubblico e che, nelle prime due puntate, ha ottenuto una media di share del 28% e oltre sei milioni di spettatori. Si tratta di ottimi numeri che hanno portato i numerosi fan della fiction a porsi un grande interrogativo: La sposa avrà una seconda stagione? Malgrado il successo strepitoso, al momento da parte della Rai non c’è ancora alcuna conferma, ma con questi numeri non è impossibile immaginare un sequel.

In attesa di scoprire se l’attrice tornerà nei panni di Maria Saggese, possiamo dirvi che Serena Rossi da qualche settimana si trova a Napoli sul set della seconda stagione di Mina Settembre. Nella fortunata fiction tratta dalla saga letteraria di successo di Maurizio de Giovanni, la Rossi interpreta la protagonista Gelsomina, detta Mina, un’assistente sociale di un consultorio che gira per le caratteristiche viuzze napoletane con indosso il suo irrinunciabile cappotto rosso, emblema della sua anima passionale e sgargiante. La messa in onda dei nuovi episodi è prevista su Rai 1 nel corso della prossima stagione televisiva.