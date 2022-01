Fiction L’amica Geniale 3 – Storia di chi fugge e chi resta, regia di Daniele Luchetti

Finalmente ci siamo! Dopo quasi due anni tornano Lila e Lenù, protagoniste de L’Amica geniale, la serie evento tratta dalla quadrilogia di successo di Elena Ferrante, amatissima in Italia come oltreoceano. Un terzo capitolo intitolato Storia di chi fugge e chi resta, come l’omonimo romanzo della scrittrice partenopea, che Rai 1 manderà onda da domenica 6 febbraio, subito dopo il Festival di Sanremo.

Leggi anche: Doc nelle tue mani 2, anticipazioni terza puntata di giovedì 27 gennaio

Si tratta di quattro nuove prime serate che ci riportano nell’iconico Rione Luzzatti, cuore pulsante della narrazione e teatro principale delle intense vicende di Lila e Lenù. I due ruoli sono interpretati ancora dalle giovanissime attrici Margherita Mazzucco e Gaia Girace, le quali stavolta avranno l’arduo compito di interpretare la versione adulta dei loro personaggi, durante il nuovo arco narrativo che le porterà negli anni Settanta.

Fiction L’amica Geniale 3, da domenica 6 febbraio in prima serata su Rai 1

Gli eventi della terza stagione riprendono esattamente dal punto in cui è terminata la seconda: Lenù dovrà misurare il suo talento di scrittrice e capire se quella è la sua strada, mentre Lila – dopo aver lasciato Stefano, il marito violento da cui ha avuto un figlio – subirà molestie e soprusi svolgendo i lavori più umili per un misero salario. Ma il focus della saga rimane il complesso rapporto di amicizia e la grande competizione che unisce e al contempo divide le due protagoniste.

A differenza delle prime due stagioni, Saverio Costanzo lascia la regia a Daniele Luchetti, rimanendo però nel progetto come sceneggiatore insieme a Francesco Piccolo e Laura Paolucci. Anche questo terzo atto è prodotto da The Apartment e Wildside insieme a FremantleMedia Italia e Fandango Production, in collaborazione con Rai Fiction e HBO Entertainment. Appuntamento dunque a domenica 6 febbraio quando Rai 1 trasmetterà l’attesissimo debutto de L’Amica geniale 3.