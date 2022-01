Love is in the air, anticipazioni puntata dell’1 e 2 febbraio 2022

Spoiler puntata di Love is in the Air di martedì 1 e mercoledì 2 febbraio 2022:

Serkan e Eda ed Engin e Piril “si fanno la guerra” il posto per i loro rispettivi figli presso una scuola che, per essere ammessi, richiede lo svolgimento di una serie di prove attitudinali riservate non agli alunni bensì ai genitori.

La rivalità per far ottenere ai rispettivi figli il posto nella scuola sembra avere tutto il potenziale per incrinare il collaudato rapporto di amicizia di Eda e Serkan con Piril ed Engin.

La giuria della scuola, sul più bello, scopre che i genitori di Kiraz e Can hanno degli scheletri nell’armadio. Alla fine, tutti verranno squalificati!