Anticipazioni puntata di Love is in the Air di mercoledì 12 gennaio 2022:

Arriva la giornata di pesca con Burak e così un gelosissimo Serkan decide con l’aiuto di Engin di provocare l’uomo, mettendosi a pescare anche lui sul molo.

Eda scopre che Aydan sta cercando di dimostrare che lei non è adatta a fare la madre per chiedere al tribunale di affidare Kiraz a Serkan. Intanto, Serkan scopre che anche Ayfer sta facendo la stessa cosa in modo da evitare che la bambina venga affidata a lui.

La giudice che deve decidere sull’affidamento della piccola stabilisce che Serkan e Eda, per il bene della bimba, debbano vivere insieme per qualche giorno. Serkan e Eda dormiranno dunque nella stessa stanza: lui su un materasso per terra e lei nel suo letto.