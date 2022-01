Spoiler puntata di Love is in the Air di venerdì 28 e lunedì 31 gennaio 2022:

Ora Aydan sa che Kemal è il padre di Serkan, quindi vorrebbe dirlo a entrambi. Il giorno dopo, Piril e Engin si recano da Eda per chiedere un giorno libero a Serkan, visto che devono sostenere il colloquio con una scuola per Can.

Quando Serkan e Eda capiscono che Engin e Piril sono stati zitti sulla questione della scuola per evitare che venisse soffiato l’unico posto rimasto, si arrabbiano e decidono di accontentare il desiderio di Kiraz: quello di andare a scuola con Can.

Serkan e Eda cercano di iscrivere la bambina nella stessa scuola di Can, ma per riuscirci hanno bisogno di un aggancio nell’alta società. Ci penserà Aydan Bolat, alla quale Eda promette in cambio una cena tra Kemal e Serkan.

Aydan invita la direttrice della scuola ma tenta di corromperla e, se non fosse per Ayfer, il progetto di Eda e Serkan non andrebbe in porto. Intanto la gara tra genitori inizia e cominciano pure ad affiorare dolci ricordi.