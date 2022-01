Anticipazioni puntata di Love is in the Air di mercoledì 5 gennaio 2022:

Serkan vuole recuperare il suo rapporto con Eda ma anche con Kiraz. Quest’ultima scompare misteriosamente, ma proprio tale sparizione potrebbe sancire il riavvicinamento tra la bambina e suo padre: l’uomo partecipa alle ricerche ed Eda si affida a lui!

Leggi anche: LOVE IS IN THE AIR, anticipazioni dal 10 al 14 gennaio 2022

Tra Pina e Kerem e tra Melo e Burak sembra poter nascere qualcosa. Intanto, grazie anche all’aiuto del piccolo Can, Serkan trova Kiraz: la bimba stava facendo volare un palloncino con attaccato un tenero biglietto rivolto al suo papà…

Tornata in albergo, Kiraz dovrebbe festeggiare il suo compleanno ma non vuole soffiare sulle candeline finché non arriverà suo padre. Proprio in quel momento arriva Serkan, vestito da astronauta, con in mano il palloncino di Kiraz.

Kiraz è felice quando capisce che suo padre è proprio Serkan Bolat!