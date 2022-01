Anticipazioni puntata di Love is in the Air di giovedì 6 gennaio 2022:

Aydan intende avere a tutti i costi l’affidamento di Kiraz e così arriva persino a ingannare il figlio: fa infatti firmare a Serkan la richiesta di affidamento, ma facendo finta che si tratti della dichiarazione di riconoscimento della figlia.

Una volta sicura della firma di Serkan, Aydan chiede a Kemal di mettere in moto le pratiche legali.

La notte dopo, Serkan è impegnato nella costruzione di una casetta di legno per Kiraz. In seguito Eda, credendo che in giardino circoli un malintenzionato, accende gli irrigatori ed esce per colpire l’intruso con una mazza giocattolo. L’uomo in giardino, però, è Serkan, giunto lì per svegliare la figlia, come promesso.

Eda e Serkan, dopo quanto accaduto in giardino, tornano in casa totalmente bagnati.