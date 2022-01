Anticipazioni Love is in the air: nessun futuro per Pina e Kerem?

Chi si aspettava una sorta di lieto fine tra i giovanissimi Pina Bolat (Doğa Özüm) e Kerem (Sina Özer) rischia di rimanere profondamente deluso. Nelle puntate finali di Love Is In The Air, i due ragazzi saranno infatti costretti a dirsi “addio” a causa di una serie di eventi sfavorevoli…

Leggi anche: LOVE IS IN THE AIR, anticipazioni puntata del 13 e 14 gennaio 2022

Love Is In The Air, news: Pina fuori dalla Art Life

Le anticipazioni segnalano che tutto prenderà il via quando Serkan Bolat (Kerem Bursin) si troverà costretto a vendere le sue azioni dell’Art Life per evitare che la stessa vada in fallimento dopo il progetto ambizioso del Qatar (saltato all’ultimo momento). A quel punto, dato che era stata assunta come assistente personale del cugino, Pina si troverà senza un lavoro e, per via della situazione venutasi a creare, il padre vorrà che faccia ritorno quanto prima a Londra.

Proprio in quei giorni, la Bolat intensificherà il suo rapporto con Kerem, il quale scoprirà che lei non è fidanzata, come invece aveva erroneamente creduto, e si farà avanti. L’idillio però, come avrete già capito, durerà ben poco…

Love Is In The Air, trame: Pina e Kerem più uniti che mai

Eh sì: per evitare di far sorgere in lui troppe illusioni, Pina comunicherà fin da subito a Kerem che i suoi giorni in Turchia sono contati, dato che il padre le ha espressamente “ordinato” di fare ritorno in Gran Bretagna. Nonostante ciò, l’assistente di Eda Yildiz (Hande Ercel) non vorrà proprio saperne di rinunciare alla sua “principessa” e le chiederà lo stesso di passare al suo fianco tutto il tempo che le resta.

E così, senza pensare al fatto che prima o poi dovranno dirsi addio, i due trascorreranno diversi momenti insieme, arrivando persino a scambiarsi un timido e casto primo bacio. Si tratterà di giornate serene dove, per la prima volta, Pina e Kerem riusciranno anche a fare chiarezza su quelli che sono i loro sentimenti. Tuttavia, alla fine, il ragazzo prenderà una sofferta decisione…

Love Is In The Air, spoiler: Kerem e Pina si dicono addio!

Quando sarà arrivata l’ora per Pina di partire, Kerem sceglierà infatti di troncare ogni possibilità di un incontro futuro con lei. Seppur dispiaciuto, il ragazzo dirà infatti che non se la sente di cominciare una relazione a distanza, che sicuramente sfocerebbe presto in litigi e incomprensioni in grado di rovinare i bei giorni che hanno vissuto intensamente.

In tale occasione, sembrerà dunque trovare un epilogo l’amore più fresco e giovanile della seconda stagione di Love Is In The Air. L’addio sarà definitivo oppure ci sarà un ultimo colpo di scena?