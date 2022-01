Love is in the air: Kemal chiede a Aydan di sposarlo, le anticipazioni

Nel rush finale di Love Is In The Air, i telespettatori italiani della telenovela turca avranno anche modo di assistere ad una romantica proposta nuziale. L’affascinante Kemal Özcan (Sinan Albayrak) chiederà infatti alla fidanzata Aydan Bolat (Neslihan Yeldan) di diventare sua moglie e lo farà con la complicità del tuttofare Seyfi (Alican Aytekin). Scopriamo dunque insieme come avverrà la proposta…

Love Is In The Air, news: Kemal è il padre di Serkan

Se vi è capitato di leggere i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni sapete sicuramente già che, ad un certo punto della narrazione, Aydan scoprirà con sgomento di avere trascorso una notte d’amore – da ubriaca – con Kemal circa trentacinque anni prima. Attraverso una serie di deduzioni, compreso il fatto che anche il suo grande amore è allergico alle fragole, Aydan non farà dunque fatica a riunire tutti i tasselli del puzzle e capirà che Serkan (Kerem Bursin) e Kemal sono padre e figlio.

Da un lato Kemal cercherà di stabilire un rapporto con Serkan appena verrà messo al corrente della verità da Aydan, dall’altro lo stesso Serkan non vorrà invece saperne di interagire con un nuovo papà, visto che con il “presunto” genitore Alptekin (Ahmet Somers) ha sempre litigato. Le cose saranno però destinate, fortunatamente, a cambiare.

Love Is In The Air, trame: la crisi economica dei Bolat

Eh sì: tutto coinciderà in seguito al fallimento di un affare in Qatar che si verificherà subito dopo il matrimonio tra Eda e Serkan. Visto che il figlio si troverà costretto a vendere le sue azioni dell’Art Life, Aydan temerà di diventare povera da un momento e l’altro e si convincerà del fatto che debba cercare di risparmiare il più possibile al fine di non rimanere improvvisamente senza soldi.

Oltre a dimezzare lo stipendio a Seyfi, che non la prenderà affatto bene e comincerà a non voler più svolgere alcuni dei suoi servizi, Aydan rovisterà nervosamente tra i suoi vestiti per capire quali poter vendere al mercatino dell’usato ma alla fine, nonostante il parere contrario dell’amica Ayfer (Evrim Dogan), non vorrà rinunciare a nessuno degli stessi e ripiegherà su quelli di Kemal. Quest’ultimo, quando lo scoprirà, avrà però un atteggiamento conciliante con la sua amata e le spiegherà che non deve fare a meno di nulla, visto che sarà lui a prendersi cura delle sue esigenze fino alla fine dei suoi giorni.

Love Is In The Air, spoiler: Kemal chiede ad Aydan di sposarlo

Parole romantiche che troveranno presto concretezza: vi anticipiamo infatti che, con una scusa e con la complicità di Seyfi, Kemal attirerà Aydan in un ristorante e, con una profonda dichiarazione d’amore, le mostrerà un anello chiedendole di diventare sua moglie. Una proposta a cui la donna non saprà dire di no e che accetterà senza nemmeno pensarci.

Ma come la prenderà Serkan? A questo punto della storia, bisogna precisare che il bell’architetto avrà un po’ disteso i rapporti con il “ritrovato” papà, con cui avrà iniziato a dialogare più serenamente con lui. Potrebbe dunque non opporre alcuna resistenza alla nuova felicità raggiunta dalla madre… anche perché un evento improvviso lo manderà al settimo cielo!