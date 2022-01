Anticipazioni Love is in the air: MELO e BURAK, una “strana” relazione…

Ci sarà davvero un futuro per l’impacciata Melo (Elcin Afacan) e il “capo” Burak Balci (Sinan Helvacı) nelle prossime puntate italiane di Love Is In The Air? Anche se l’uomo farà dei passi concreti verso di lei, la ragazza faticherà ad intrecciare una relazione vera e propria con il suo “amato” e ciò farà nascere fin da subito degli evidenti dissapori…

Love Is In The Air, news: Burak vuole stare con Melo

Se vi è capitato di leggere i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, sapete già che tutto comincerà da un bacio che un delusissimo Burak darà da ubriaco a Melo dopo aver visto l’evidente sintonia che si starà ricreando tra Serkan Bolat (Kerem Bursin) e Eda Yildiz (Hande Ercel), la donna di cui è innamorato da diverso tempo.

Inizialmente Burak, a causa dell’evidente sbronza, non avrà alcun ricordo del suo avvicinamento con Melo, che al contrario inizierà ad illudersi e a poter pensare che possa esserci un futuro tra lei e il suo capo. Dopo diverse incomprensioni, che si verificheranno fino al matrimonio tra Eda e Serkan, Burak capirà grazie ai consigli di Kerem (Sina Özer) che vuole stare con Melo e, non senza fare fatica, le chiederà con successo di potersi frequentare non come dei semplici amici. Da allora, l’atteggiamento della fanciulla sarà però abbastanza controverso…

Love Is In The Air, spoiler: Melo vuole nascondere la sua relazione con Burak

Eh sì: anche se sarà contenta per ciò che le ha detto, Melo tenderà infatti a nascondere con tutti quanti di avere intrapreso una sorta di relazione con Burak. La prima situazione di disagio si verrà a verificare, ad esempio, proprio di fronte a Kerem e Pina (Doğa Özüm). Appena si renderà conto della presenza dei due ragazzi nel bar in cui lavora, Melo si allontanerà da Burak e gli farà capire che non deve fare alcun riferimento sulla loro frequentazione.

Quando l’uomo le chiederà una spiegazione, Melo farà dunque presente a Burak che forse devono un po’ viversi “privatamente”, anche perché lui fino a poco tempo prima dichiarava di essere innamorato di Eda. Una spiegazione che non convincerà Burak più di tanto, anche se deciderà di assecondarla. Ad ogni modo, tutto sarà destinato a peggiorare…

Love Is In The Air, trame: Burak deluso da Melo!

Oltre a nascondere tutto quanto persino ad Eda e Serkan, cosa che la porterà a “corrompere” la piccola Kiraz (Maya Basol) con del gelato affinché non riveli ai genitori di aver sentito lei e Burak parlare di un loro bacio, Melo terrà il riserbo sulla questione anche con la “zia” Ayfer (Evrim Dogan) e ciò finirà per indispettire ancora di più Burak, che nel corso di un aspro litigio le comunicherà che non possono comportarsi come due bambini e di essere stanco dei continui segreti che lei vuole mantenere.

La “coppia” tra Melo e Burak sarà quindi destinata a non nascere oppure la ragazza troverà il modo di farsi perdonare dall’aspirante fidanzato? Quel che è certo è che, almeno dai suoi atteggiamenti, i sentimenti provati da Melo per Burak non saranno poi così chiari…