Anticipazioni Love is in the air: la sorpresa di ERDEM

Prima del gran finale di Love Is In The Air, i telespettatori della telenovela turca avranno modo di scoprire per quale motivo Engin (Anil Ilter) abbia assunto tanti anni prima lo scansafatiche Erdem (Sarp Bozkurt) alla Art Life. Nelle puntate italiane in onda tra qualche settimana su Canale 5, l’architetto verrà messo alle strette da Serkan Bolat (Kerem Bursin) circa la scomoda questione e alla fine sarà costretto a vuotare il sacco. E il motivo dell’assunzione sarà alquanto sorprendente…

Love Is In The Air, news: Serkan, Eda, Piril ed Engin aprono una nuova società

Se vi è capitato di leggere i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, sapete già che tutto partirà quando Serkan venderà le sue azioni della Art Life al fine di salvarla dal fallimento in seguito ad un affare andato male in Qatar.

Inizialmente, Engin e Piril (Başak Gümülcinelioğlu) cercheranno di portare avanti da soli l’intera baracca, ma poi finiranno per arrendersi e cederanno a loro volta le azioni, decretando di fatto la chiusura dell’azienda.

Tuttavia, i due avranno subito un “piano b”, tant’è che proporranno con successo a Serkan e a Eda (Hande Ercel), freschi di matrimonio, di aprire una nuova società. Una nuova fatica imprenditoriale che faranno sorgere nello stesso edificio della Art Life, puntando sul fatto che lo stesso appartiene ad una zia di Engin. Le cose però non staranno proprio così…

Love Is In The Air, spoiler: ecco perché Engin non ha mai potuto licenziare Erdem

Eh sì: possiamo anticiparvi che Erdem si presenterà a sorpresa in uno dei primi incontri organizzati dai quattro soci per chiedere loro di essere riassunto. Da un lato Eda, Piril e Serkan cercheranno di fargli capire che non c’è posto per un “ruba-stipendio” come lui, dall’altro Engin tenderà a tergiversare sulla questione e ciò produrrà i sospetti di Bolat, che gli chiederà di vuotare il sacco e dire loro sia perché lo abbia assunto anni prima e soprattutto per quale ragione non l’abbia mai licenziato.

Accantonate le iniziali resistenze, dato che comprenderà di essere stato ormai messo con le spalle al muro da Serkan, Engin sceglierà la via della sincerità e confesserà a tutti quanti che i locali dell’ex Art Life e del loro nuovo studio non appartengono ad una sua zia ma al padre di Erdem, che gli ha promesso di farglieli usare gratis in cambio dell’assunzione perenne del figlio, che così avrebbe potuto imparare un mestiere!

Love Is In The Air, trame: che cosa succede adesso?

Un particolare di cui non era a conoscenza nemmeno Erdem, che apprenderà in un colpo solo di essere il proprietario dell’edificio in cui sorge lo studio di architettura. Questo avrà dunque delle ripercussioni sul nuovo progetto lavorativo di Serkan & C.?