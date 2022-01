Love is in the air spoiler: la gravidanza di EDA va avanti e…

Nonostante tutte le incomprensioni che sorgeranno tra di loro per la gestione della seconda gravidanza, ad un certo punto Eda Yildiz (Hande Ercel) e Serkan Bolat (Kerem Bursin) dovranno scegliere il nome del loro secondogenito. Tutto ciò, nelle prossime puntate italiane di Love Is In The Air, farà da apripista ad un momento intenso ed emozionante…

Love Is In The Air, news: il suggerimento di Kiraz

Le anticipazioni segnalano che tutto partirà da un’iniziativa di Kiraz (Maya Basol) che, dopo aver accantonato tutta la sua gelosia per l’arrivo del fratellino, chiederà ai suoi genitori se daranno al bimbo il nome di una verdura, visto che il suo è stato invece ispirato ad un frutto, ossia la ciliegia. Ovviamente, né Eda e né Serkan asseconderanno tale richiesta, anche se la Yildiz avrà un’idea ben precisa in mente.

Nel corso di un dialogo con il marito e la figlia, Eda riporterà alla mente Alp, ossia il fratello maggiore di Serkan che è morto quando lui era soltanto un bambino, e ventilerà l’ipotesi di chiamarlo in tal modo. Una volontà che, ovviamente, commuoverà Bolat ma anche sua madre…

Love Is In The Air, spoiler: il bambino di Eda e Serkan si chiamerà Alp!

Eh sì: a gioire della cosa sarà anche Aydan (Neslihan Yeldan), entusiasta dal fatto che la Yildiz abbia avuto un pensiero così bello nei suoi riguardi, visto che per tanto tempo non è riuscita nemmeno ad uscire di casa poiché devastata dalla perdita del suo primogenito. La signora Bolat non potrà dunque fare altro che ringraziare Eda per il ben gesto e, in un intenso dialogo, le dirà a chiare lettere che già da tanto tempo la considera la sua “terza figlia”.

Insomma, tra Aydan e Eda saranno ormai passati tutti gli antichi rancori e le due, con le lacrime agli occhi, giureranno che ci saranno sempre l’una per l’altra. Tuttavia, accantonato il momento commovente in arrivo, per la mamma di Serkan sarà all’orizzonte un grosso problema. Vediamo di che si tratta…

Love Is In The Air, trame: Aydan e la strana luna di miele con Kemal

Possiamo anticiparvi che Aydan comunicherà a tutti quanti che lei e il fidanzato Kemal (Sinan Albayrak) stanno per partire in Spagna per diventare finalmente marito e moglie. Da un lato Serkan darà il suo consenso affinché i genitori agiscano in tale maniera, dall’altro l’innamoratissima Bolat si indispettirà quando il “promesso sposo” le farà sapere che intende portarsi in luna di miele l’anziana madre Yadigar (Parla Şenol). Una condizione che Aydan non vorrà assolutamente accettare, tant’è che penserà di ricorrere ad un piano b. Di che cosa si tratterà?