Love Is In The Air anticipazioni: Serkan venderà le sue azioni dell’Art Life, ecco perché

Come reagirà Serkan Bolat (Kerem Bursin) appena scoprirà che la sua amata Art Life sta per fallire? Questa domanda troverà risposta negli episodi finali di Love Is In The Air. L’architetto si troverà infatti a dover prendere una drastica decisione per salvare il lavoro ai suoi numerosi dipendenti ma, al tempo stesso, non mancherà di approfittare della situazione che si verrà a creare per fare un regalo d’amore alla “sua” Eda Yildiz (Hande Ercel). Vediamo insieme perché…

Leggi anche: LOVE IS IN THE AIR, anticipazioni puntata di lunedì 3 gennaio 2022

Love Is In The Air, news: la Art Life ad un passo dal fallimento

Nel giorno delle nozze tra Eda e Serkan, Piril (Başak Gümülcinelioğlu) verrà messa al corrente del fatto che un importante progetto in Qatar, per cui avevano chiesto un grosso prestito in banca, è saltato all’improvviso. A quel punto, la moglie di Engin (Anil Ilter) tenterà di non rovinare a Bolat il suo giorno felice ma la situazione precipiterà quando verranno bloccate tutte le carte di credito associate allo studio d’architettura.

Da un lato Eda farà in fretta e rendersi conto di tutta la faccenda e bloccherà sul più bello la sua luna di miele in Italia, dall’altro Serkan continuerà ad ignorare di essere ad un passo dalla bancarotta e manderà a monte un altro affare con la frivola Deniz (Ayşe Akın), ossia l’unica che di fatto poteva salvare la Art Life.

Love Is In The Air, trame: Eda propone una soluzione a Serkan

A quel punto, Bolat finirà per scoprire la verità dalla piccola Kiraz (Maya Basol), la quale capirà che il suo papà non ha più soldi appena sentirà un dialogo tra la nonna Aydan (Neslihan Yeldan) e la zia Ayfer (Evrim Dogan). Innocentemente, la bambina regalerà quindi il salvadanaio con tutti i suoi risparmi a Serkan. Eda non potrà dunque più fare finta di niente e racconterà al marito ciò che gli ha nascosto per (forse) troppo tempo.

Accantonata l’iniziale arrabbiatura, che lo porterà a discutere anche con Engin e Piril per avergli taciuto la spinosa situazione, Serkan tenterà di trovare un’alternativa ma ogni strada per evitare il fallimento sembrerà impercorribile. In cerca di una soluzione, Eda proporrà dunque all’uomo di mettere mano ai soldi che aveva depositato cinque anni prima sul suo conto, ossia quando gli aveva ceduto le sue azioni dell’Art Life. Serkan non vorrà però saperne di procedere in tale maniera e preciserà che quel denaro dovrà restare lì per garantire a Kiraz il futuro che si merita.

Love Is In The Air, spoiler: Serkan vende le sue azioni!

Come uscirà dunque Serkan dall’inghippo? Nell’istante in cui Piril e Engin staranno per licenziare alcuni dipendenti per far fronte all’emergenza, Serkan farà irruzione nel suo ufficio e comunicherà ai presenti di avere venduto le sue azioni dell’Art Life, sottolineando che così potranno portare avanti un progetto che Eda stava seguendo in Italia. Ma come reagirà la Yildiz quando scoprirà ciò che ha fatto il consorte senza nemmeno consultarla? Se la prenderà con lui o comprenderà le sue ragioni?