Anticipazioni Love is in the air: SERKAN nelle “grinfie” di DENIZ

Nonostante il recente matrimonio con la sua amata Eda Yildiz (Hande Ercel), Serkan Bolat (Kerem Bursin) verrà ancora corteggiato dalla frivola Deniz Kolcu (Ayşe Akın). Nelle prossime puntate italiane di Love Is In The Air, a causa di un progetto, l’architetto dovrà infatti ancora lavorare a stretto contatto con la donna, che non rinuncerà all’idea di corteggiarlo. Ciò creare dunque i presupposti per una triste scoperta…

Love Is In The Air, news: la Art Life ad un passo dal fallimento

Tutto partirà quando, proprio nel giorno delle nozze di Eda e Serkan, Piril Baytekin (Başak Gümülcinelioğlu) apprenderà con sgomento che un prestigioso affare in Qatar, per cui avevano chiesto un grosso prestito, è andato improvvisamente in fumo. Per evitare di rovinare la festa ai novelli sposi, la moglie di Engin (Anil Ilter) penserà di tenere la notizia tutta per sé, ma nel giro di poco tempo dovrà confessare la verità a Aydan (Neslihan Yeldan) e persino a Eda.

Nello specifico, Piril dovrà parlare con la Yildiz quando verranno bloccate tutte le carte di credito associate all’Art Life. Mentre si troverà in viaggio di nozze in Italia, Eda si renderà infatti conto del fatto che il bancomat di Serkan non funziona e le telefonerà. La Baytekin non avrà dunque altra scelta se non quella di comunicare all’amica che l’azienda rischia di fallire se i soldi chiesti non rientreranno entro poche ore. Una consapevolezza che spingerà Eda a interrompere il viaggio, anche se deciderà di non informare Serkan dell’imminente bancarotta.

Love Is In The Air, spoiler: Serkan ancora corteggiato da Deniz

Tutto questo a quali risvolti porterà? Appena ritornerà a Istanbul, Eda scoprirà che l’Art Life si salverà dal fallimento soltanto se Serkan stringerà un vantaggioso accordo con Deniz per la costruzione di un centro sportivo. Anche se non proverà alcuna simpatia per la donna, che si sarà presentata al matrimonio per regalare loro un’agenda piena zeppa di numeri di telefoni di avvocati divorzisti, la Yildiz spingerà dunque l’incredulo Bolat a passare del tempo con lei per chiudere l’affare.

Neanche a dirlo, Deniz approfitterà della vicinanza per corteggiare “goffamente” Serkan, il quale ad un certo punto si stancherà e farà sapere all’imprenditrice che non ha di certo bisogno di lei per continuare a svolgere bene il suo lavoro. Insomma, visto che sarà all’oscuro della verità, il nostro protagonista manderà a monte l’unico affare in grado di salvare l’Art Life.

Love Is In The Air, trame: Kiraz scopre che il padre non ha più soldi

Come deciderà perciò di muoversi Eda nell’istante in cui apprenderà che Serkan non ha alcuna intenzione di collaborare con la Kolcu? La donna non saprà bene come affrontare la spinosa questione col marito, date tutte le menzogne che gli avrà raccontato per non informarlo di quello che stava succedendo con l’Art Life, ma a un certo punto la piccola Kiraz (Maya Basol) sentirà per caso un discorso tra la nonna Aydan e la zia Ayfer (Evrim Dogan) e capirà che i suoi genitori non hanno più soldi.

Per rendersi utile, la bambina deciderà quindi di regalare al papà il suo salvadanaio, precisando che ha scoperto che ormai sono sprovvisti di denaro. E così, viste quelle parole, Eda non potrà più nascondere a Serkan la verità…