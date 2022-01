Anticipazioni Love is in the air: la grande curiosità di Serkan

Nelle puntate finali di Love Is In The Air, tra un salto temporale e l’altro, la seconda gravidanza di Eda Yildiz (Hande Ercel) sarà abbastanza veloce. Anche se inizialmente si metterà d’accordo con il marito Serkan Bolat (Kerem Bursin) per nascondere agli amici e ai parenti di essere incinta, alla fine la protagonista darà la lieta notizia a tutti quanti, anche se da quel momento gli eventi della telenovela verranno mandati avanti di ben tre mesi (ossia al giorno in cui Eda e Serkan entreranno in “contrasto” per via di un’ecografia).

Love Is In The Air, news: qual è il sesso del bambino di Eda e Serkan?

Le anticipazioni indicano che tutto si innescherà quando il dottor Jeng, constatando che Eda è ormai entrata al quinto mese di gestazione, domanderà ai coniugi Bolat se intendano sapere qual è il sesso del bambino che attendono.

Da un lato Serkan si mostrerà fin da subito favorevole a tale opportunità, sottolineando che così potranno dire a Kiraz (Maya Basol) se avrà un fratellino o una sorellina, dall’altro la Yildiz ricorderà al marito che, qualche settimana prima, si erano detti di non voler sapere nulla fino al giorno delle nascita del piccolino.

Ovviamente, Serkan tenterà immediatamente di far cambiare idea alla moglie, precisando che qualora lo scoprissero potrebbero addobbare meglio sia la camera del secondogenito e sia comprare tutti i vestiti che gli saranno utili. Eda però non vorrà sentire ragioni, motivo per cui alla fine l’uomo soccomberà di fronte alle sue resistenze e dirà al dottore di non fare menzione del sesso del nascituro. Come facilmente prevedibile, la storyline non si fermerà però qui…

Love Is In The Air, spoiler: Serkan vuole sapere ad ogni costo se è un maschietto o una femminuccia

Eh sì: possiamo anticiparvi che, approfittando di un momento di distrazione della sua dolce metà, Serkan farà con il suo cellulare una fotografia all’ecografia di Eda e la mostrerà ad Engin (Anil Ilter) per avere il suo parere riguardo al sesso del bimbo. Sarà un maschietto oppure una femminuccia?

A tale domanda, ovviamente, Engin non saprà dare una risposta, visto che la ginecologa di Piril (Başak Gümülcinelioğlu), cinque anni prima, aveva annunciato che il piccolo Can (Ahmet Efe Metekoğlu) sarebbe stato una bambina… cosa che poi è stata smentita dai fatti!

Per risolvere il dilemma, Engin si farà dunque venire un’altra delle sue strampalate idee. L’uomo si incontrerà con alcune mamme del vecchio asilo di Can, che lo riempiranno di idee bizzarre per scoprire se Eda è in attesa di un maschio o di una femmina.

Alcune diranno, infatti, che se la Yildiz mangia spesso dolci e ha i piedi freddi sta certamente aspettando un bimbo, altre sosterranno invece che se preferisce il salato è in arrivo una bella bambina. Teorie fantomatiche a cui, purtroppo, anche lo scettico Serkan inizierà a dare peso, ma che non troveranno fondamento visto che Eda mangerà sia il cibo dolce e sia quello salato…

Love Is In The Air, trame: Serkan invia la foto ad un medico

Alla fine, stanco di aspettare, Serkan invierà lo scatto ad un altro medico, ma il feto sarà di lato e sarà praticamente impossibile risalire al sesso. Tuttavia, Eda scoprirà da Piril quello che il marito ha fatto e gli domanderà per quale motivo abbia scattato, a sua insaputa, una fotografia. Come uscirà dunque Bolat dalla “divertente” situazione?