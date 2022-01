Love is in the air: conosciamo meglio Sina Özer, l’interprete del giovane Kerem

La nuova stagione di Love is in the Air ha visto sbarcare nella fortunata soap opera in onda su Canale 5 diverse new entry che hanno arricchito le dinamiche della narrazione. In particolare, il pubblico italiano ha potuto fare la conoscenza di Kerem, il giovane assistente (nonché giardiniere) di Eda, pronto a tutto pur di soddisfare le richieste della Yıldız.

Dedito al lavoro e di buon cuore, Kerem ha più volte dimostrato di essere un uomo d’altri tempi, mostrando un lato romantico molto apprezzato dai telespettatori. L’uomo nasconde però anche tante insicurezze, che lo rendono un personaggio fragile ma allo stesso tempo determinato, soprattutto per quanto riguarda il lato sentimentale: Kerem è infatti follemente innamorato di Pina e farà di tutto per conquistare il cuore della bella Bolat.

Love is in the air: vita e carriera di Sina Özer (Kerem)

A interpretare Kerem è l’emergente attore turco Sina Özer, nato a Istànbul il 24 agosto del 1995. La sua carriera nel cinema comincia prestissimo: all’età di 19 anni è scelto per interpretare Mehmet nella serie tv Askin Kanunu, ripetendo pochi mesi più tardi l’esperienza nella fiction Gurbette Ask. Nel 2017 arriva per lui una grande soddisfazione: la laurea in comunicazione presso la prestigiosa Bilgi University, sita nella capitale turca.

Dopo una pausa di qualche anno, la carriera di Sina riprende grazie alla serie di film del franchise 4N1K, di cui fanno parte tre lungometraggi e una serie tv. Il ruolo di Gokhan Karademir consente infatti all’attore di conseguire un grande successo nei confini nazionali, ottenendo anche una nomination ai Pantene Golden Butterfly Awards come miglior attore di una commedia romantica. La visibilità mediatica acquisita in Turchia non basta però all’ambizioso artista, il quale, entrato a far parte del cast fisso della soap opera Sen Çal Kapimi, conosciuta in Italia come Love is in the Air, guadagna una notevole fama anche all’estero, in particolare nei Paesi mediterranei.

Avventuroso e amante degli animali, Sina Özer è nella vita privata un ragazzo intraprendente ed estroverso, che ama condividere i suoi momenti di felicità insieme ai propri follower (più di seicentomila su Instagram). L’attore è altresì un assiduo viaggiatore ed è in particolare un estimatore degli usi e costumi italiani, come dimostrano i numerosi post di apprezzamento verso il nostro Paese. Poco invece si sa della sua situazione sentimentale, dato l’estremo riserbo che Sina mantiene sui suoi affari di cuore.