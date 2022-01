Trama prima puntata della fiction Rai NON MI LASCIARE, in onda il 10 gennaio 2022

Lunedì 10 gennaio inizia su Rai 1 una nuova attesissima fiction con Vittoria Puccini, intitolata Non mi lasciare. Vediamo anticipazioni e trama della prima puntata (suddivisa in due episodi):

Leggi anche: Grey’s Anatomy 18, anticipazioni episodio di mercoledì 5 gennaio su Disney+

Il vicequestore Elena Zonin sta svolgendo indagini sulle reti responsabili del sequestro e del traffico di minori. Quando a Venezia viene ritrovato il corpo di un bimbo, Elena si trasferisce in loco e per indagare si trova a collaborare con Daniele, il suo ex fidanzato.

Il piccolo Angelo fugge dalla casa famiglia e si reca a Venezia, pensando di poter incontrare Elisa e di scappare con lei.

Grazie alle informazioni ottenute da Karim, Elena e Daniele riescono a catturare “il Cioro”, un losco personaggio…