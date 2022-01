Serie tv SISSI, anticipazioni e trame della terza e ultima puntata in onda su Canale 5 martedì 11 gennaio 2022 in prima serata

Si conclude su Canale 5 la fiction Sissi, di cui martedì 11 gennaio 2022 vedremo in prime time gli ultimi due episodi. Ecco anticipazioni e trame:

Franz sopravvive all’attentato e il Conte Grunne, interrogando l’esecutore, scopre che il mandante è un ungherese. Alla descrizione dell’uomo corrisponde il volto di Lajos e di conseguenza Fanny, invitata da Sissi a tornare a vivere nella Villa Imperiale, va nel Kohlmarkt per riprendere le sue cose e lo esorta a fuggire lontano. Poi, Franz parte per la Lombardia per soffocare le insurrezioni e Sissi si occupa dei feriti che tornano dal fronte, nell’ospedale allestito a Laxenburg. Qui arriva il Conte Grunne e gli viene amputato un braccio.

Sissi viene a sapere che l’esercito austriaco, a Milano, sta soccombendo e che l’Ungheria potrebbe approfittare della situazione per insorgere nuovamente, dunque si decide a raggiungere suo marito e a consegnargli la lettera del Conte Andrassy. Franz, tuttavia, non intende trattare con gli Ungheresi e anzi, accorgendosi che Sissi è di nuovo incinta, la accusa di avere una relazione con il Conte.

SISSI trame: Fanny viene impiccata…

Franz alla fine accetta l’intercessione di Sissi in favore dell’Ungheria e prepara un viaggio a Buda, con moglie e figlie, per distendere i rapporti con la nazione più importante dell’impero ed incontrare il conte Andrassy. A Buda le cose vanno bene, salvo un secondo attentato da parte di Lajos, che viene sventato. Lajos viene ucciso da Andrassy, ma Grünne nota al collo dell’attentatore lo stesso pendaglio che aveva visto portare da Fanny, comprendendo così che i due erano legati.

Prima ancora che questa scoperta porti a delle conseguenze, la piccola Sophie si ammala e muore fulminata da una febbre. Sissi precipita nella disperazione, diventando catatonica. Nel frattempo, Fanny viene arrestata e condannata a morte. Sissi le parla in carcere un’ultima volta, poi assiste impotente alla sua impiccagione. Franz sembra indurito, anche lui si chiude in un dolente e cupo silenzio.