Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 9 a sabato 15 gennaio 2022:

Max scopre che Georg ha convinto Vanessa ad iscriversi al torneo nazionale di scherma. Sconvolto, il fitness trainer prova a convincere la ragazza a non compromettere la propria salute, mal lei non gli dà retta. Ciò che la Sonnbichler ignora è che Georg vuole solo sfruttarla…

Ariane rischia di morire nell’incendio, ma viene salvata appena in tempo. Provata dall‘avvenimento, la donna decide di godersi appieno il poco tempo che le resta. E così la Kalenberg fa a Werner un’offerta allettante…

Florian chiede a Shirin di aiutarlo ad analizzare gli atti della polizia nella speranza di trovare qualcosa contro Erik. La Ceylan non può rifiutare, ma la vicinanza del guardacaccia non fa che accrescere i suoi sentimenti per lui…

Michael decide di nascondere a Rosalie di aver ricevuto una richiesta di divorzio da Natascha e di voler raggiungere quest’ultima per un chiarimento. E così il medico fa credere alla fidanzata di doversi recare ad un congresso medico…

Maja e Florian trovano un vecchio indirizzo email di Erik e, dopo non poche difficoltà, trovano persino la password giusta! Al settimo cielo per la felicità, i due si abbracciano…

Christoph viene a sapere dell’accordo tra Werner e Ariane. Furioso, Saalfeld decide di far saltare l’affare…

Michael confessa a Rosalie di aver ricevuto le carte del divorzio da Natascha, ma le nasconde di aver inizialmente pensato di raggiungere la moglie ad Amburgo. E così, quando la Engel trova i biglietti del treno prenotati dal medico, si sente doppiamente tradita…

Cornelius scopre che le ricerche di Maja e Florian non hanno portato a nulla. Deluso, l’uomo decide dunque di fabbricare delle prove false per incastrare Erik. Quando Maja scopre le intenzioni del padre, resta sconvolta.

Ariane si rifiuta di avere un tutore, rovinando così il piano di Christoph. Quest’ultimo, però, non si perde d’animo e decide di accelerare i tempi…

Michael si scusa con Rosalie per le sue bugie su Natascha. La Engel, però, gli fa capire che delle semplici scuse non basteranno…

Christoph è sempre più infastidito dall’evidente complicità tra Selina e Cornelius. La donna prova a rassicurare il fidanzato, ma senza successo…