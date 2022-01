Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 24 a venerdì 28 gennaio 2022

Marina deve metabolizzare la sofferenza e lo spavento patito; Fabrizio, rabbiosamente frustrato, è sempre più fuori controllo. Credendo di aver intuito il motivo recondito alla base del comportamento di Clara, Patrizio cercherà con lei un confronto decisivo che potrebbe però non avere l’esito da lui sperato. Franco prova a rassicurare Katia riguardo a Nunzio, che è sempre più preso da Chiara.

Leggi anche: Un posto al sole anticipazioni: Fabrizio vuole farla finita? Gesto estremo, Marina terrorizzata

Ferri cerca di mettere Marina davanti ai suoi veri sentimenti, mentre Fabrizio, precipitato in uno stato di profonda disperazione, potrebbe compiere un gesto estremo. Clara appare sotto pressione per la presenza sempre più costante di Alberto nella sua vita, Patrizio trova la forza di riconoscere i propri errori. Cerruti sta per confidare a Mariella le proprie difficoltà nella vita sentimentale ma l’irruzione di Bice interromperà quel momento di confidenza.

Un posto al sole spoiler: l’aut aut di Marina a Fabrizio

Marina si ritrova a fare i conti con quanto detto da Roberto e con la gelosia e il risentimento di Lara; il destino di Fabrizio, intanto, è più che mai appeso a un filo. Stanco delle continue provocazioni di Alberto, Patrizio prende una decisione sorprendente e inattesa. Temendo la rottura con Sarti, Mariella invita Sasà a smetterla di flirtare con altri uomini sul web.

Nonostante la paura patita per il comportamento aggressivo di Fabrizio, Marina si preoccupa per le sue condizioni di salute. Intanto Roberto trascura Lara e decide di stare vicino a Marina in quel momento per lei così delicato. Jimmy torna da scuola molto colpito, perché la maestra ha tenuto una lezione per celebrare il Giorno della Memoria. La rievocazione di quei tragici eventi sarà un’occasione, per lui e Bianca, per apprendere un episodio inedito accaduto in quegli anni, che riguarda Palazzo Palladini.

Ferri farà a Chiara una proposta molto precisa e per certi versi allettante rispetto alle attività del Gruppo Petrone, ma non sa che la ragazza nasconde un segreto che potrebbe comportare seri problemi. Le condizioni di Fabrizio migliorano ma Marina, decisa a non subire più la sua aggressività, lo mette di fronte ad un aut aut. Un piccolo incidente domestico potrebbe diventare l’occasione per riavvicinare Silvia e Rossella…