Un posto al sole, anticipazioni 6 gennaio: ultima chance per Vittorio ma…

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda giovedì 6 gennaio 2022

Giovedì 6 gennaio 2022, su Rai 3, Un posto al sole ci propone un’emergenza, un tentativo in extremis e una “sfida a scacchi”!

Vediamo dunque nei dettagli cosa accadrà a Upas:

Per via di un imprevisto, Rossella (Giorgia Gianetiempo) si trova in ospedale ad affrontare una vera e propria emergenza!

Vittorio (Amato D’Auria) sta ormai per partire per Oslo, ma ancora cerca in extremis di riconquistare la fiducia di Speranza (Maria Sole Di Maio). L’impresa, tuttavia, non è facile…

Renato (Marzio Honorato) è in procinto di fronteggiare Raffaele (Patrizio Rispo) in una gara di scacchi e ha dalla sua… due piccoli aiutanti!