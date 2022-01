Anticipazioni Un posto al sole: cast in movimento tra pause, uscite e ritorni

Cast sempre più fluido a Un posto al sole, con molti “arrivederci” e altrettanti rientri a movimentare la soap partenopea di Rai 3. Negli ultimi tempi abbiamo ricominciato a vedere il “gruppo vigili” e i relativi ruoli collegati, così come si è riaffacciata in quel di Napoli la famiglia Nicotera-Bruni. E da questa settimana ritroveremo anche Katia Cammarota (Stefania De Francesco), che non era a Upas da un bel po’ di tempo.

Altri personaggi sono però al momento “fuori dai radar” (tipo Michele e Angela), anche se – come la storia di Upas ci insegna – si tratta perlopiù di pause più o meno lunghe che poi si concludono con un ritorno in grande stile. Abbiamo qualche dubbio in più su Vittorio, in quanto il giovane attore Amato D’Auria – nel suo ultimo giorno di set – ha postato un messaggio su Instagram che ha fatto pensare ad un abbandono da parte sua. Ma nelle soap mai dire mai, per cui staremo a vedere…

Un posto al sole spoiler: nuove “pause” all’orizzonte?

E nell’immediato, cosa succederà? Vi anticipiamo in anteprima che, secondo rumor che riteniamo fondati, ci saranno altri personaggi (in questo momento piuttosto al centro della scena) che prossimamente “andranno in ferie” per un po’. E non solo…

Al momento si rumoreggia anche di un personaggio che potrebbe avere un’uscita un po’ più “netta”, un po’ come è accaduto per Vittorio. Sarà un’indiscrezione veritiera oppure no? Quel che è certo è che, tra neanche troppo tempo, qualcuno in effetti inizierà a riflettere seriamente sul suo futuro…