Anticipazioni Un posto al sole: Patrizio riconosce i propri errori?

Un evento potenzialmente pericoloso ha sconvolto in questi giorni la quotidianità dei protagonisti di Un posto al sole: un vero e proprio colpo di testa ha fatto sì che Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) scaraventasse giù dalla scalinata il “povero” Alberto Palladini (Maurizio Aiello), dopo tutta una serie di provocazioni da parte di quest’ultimo.

Il “raptus” del Giordano junior ha prodotto varie conseguenze: Filippo Sartori (Michelangelo Tommaso), che si trovava lì al momento del “fattaccio”, teme ora di essere coinvolto come testimone in qualche bega legale, mentre tutta la famiglia di Patrizio è immediatamente precipitata nello sconforto più totale.

Un posto al sole spoiler: Patrizio e la “decisione sorprendente”

Come avrete sicuramente notato guardando i più recenti episodi di Upas, il Palladini ha subito cercato di approfittare della situazione, minacciando uno strascico giudiziario a carico di Patrizio. Ciò ha portato un disperato Raffaele (Patrizio Rispo) a chiedere aiuto a Clara Curcio (Imma Pirone), ritenuta l’unica in grado di tentare una mediazione con Alberto.

Proprio quest’ultimo, però, ha sferrato a quel punto un colpo da maestro, facendo capire a Clara che non denuncerà Patrizio se loro due torneranno insieme! Come reagirà la ragazza?

Le anticipazioni indicano che il ricatto di Alberto metterà Clara di fronte a una difficile decisione, ma alla fine lei dovrà accettare pur di aiutare Patrizio. Il giovane Giordano però capirà subito che il comportamento della sua amata nasconde qualcosa di molto strano e, intuendo cosa possa essere accaduto, cercherà un confronto con lei. L’esito del dialogo potrebbe però non essere quello auspicato…

Trame Un posto al sole: Patrizio capisce di aver sbagliato

Come andrà a finire? Vi anticipiamo che questa storyline avrà delle conseguenze piuttosto inattese, ma intanto arriverà in tempi brevi il momento in cui Patrizio, dopo attenta riflessione, capirà di aver gestito male tutta questa vicenda e comprenderà di aver sbagliato. Il “mea culpa”, a cui assisteremo nella puntata del 25 gennaio, farà da preludio a quella che, giustamente, le trame definiscono “una decisione sorprendente“…