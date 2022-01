Un posto al sole: SAMUELE CAVALLO (Samuel) è diventato papà!

Un posto al sole: è nata ISABEL, la figlia di Samuele Cavallo

Tanti patemi d’amore in queste ultime settimane per il personaggio di Samuel Piccirillo, l’aiuto cuoco del Caffè Vulcano. Fortunatamente, per il giovane interprete di Un posto al sole le cose nella realtà vanno assai meglio rispetto alla fiction!

Infatti poche ore fa, dalle sue pagine social, l’attore Samuele Cavallo – che appunto presta il suo volto a Samuel in Upas – ha annunciato con grande felicità di essere diventato padre. Queste le parole dell’attore:

Benvenuta ISABEL. Mi hai dato il ruolo più bello che potessi avere in questa vita: sono il papà più felice del mondo!

In questo inizio di 2022 arriva dunque una bellissima notizia, in un periodo in cui di belle notizie c’è più che mai bisogno. Congratulazioni e auguri a Samuele Cavallo per la nascita di Isabel da parte dello staff di TvSoap.it e di tutti i nostri lettori!