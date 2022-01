Una vita, anticipazioni 22 gennaio: Antonito sotto ricatto?

Anticipazioni puntata 1312 di Una vita di sabato 22 gennaio 2022

Genoveva offre soldi all’arciprete Reguero, che così promette di aiutarla a uscire di galera cercando di coinvolgere il Monarca.

Sabina teme che Miguel possa avere problemi per via della loro imminente ultima rapina e così chiede a Roberto di trovare un modo per allontanare il nipote da Acacias.

Aurelio dice a Marcos che bisogna trovare un legale in grado di rappresentare la loro società e “casualmente” fa il nome di Miguel. Il ragazzo, nonostante qualche dubbio, accetta l’incarico.

Antonito dà appuntamento a Natalia per un chiarimento definitivo tra di loro. In realtà nel luogo e all’ora convenuti non ci sarà la Quesada ma un uomo che gli mostra alcune foto che lo ritraggono con Natalia in casa di lei.

Anabel rivela a Miguel di aver lasciato Aurelio all’altare.