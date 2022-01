Una vita, anticipazioni 25 e 26 gennaio: Felipe e Genoveva tornano ad Acacias (odiandosi)

Anticipazioni puntata 1314 di Una vita di martedì 25 e mercoledì 26 gennaio 2022

Lolita manda via di casa Antonito ma, quando resta sola, comincia a tossire e trova del sangue sul suo fazzoletto.

Gli Olmedo decidono di accelerare il piano e così Roberto chiede aiuto a Ramon. Miguel non è per niente d’accordo riguardo alle attività che vogliono intraprendere Marcos e Aurelio; proprio il Quesada, però, gli fa intendere che ormai non è più possibile tirarsi indietro.

I domestici accolgono la zia Benigna e sua figlia Indalecia, comprendendo immediatamente perché Jacinto fosse così in ansia: la zia è insopportabile.

Susana cerca ancora di capire cosa possa nascondere Josè Miguel, mentre Rosina – che evidentemente la verità ormai la conosce – cerca di sviarla in tutti i modi.

Genoveva e Felipe escono dal carcere e giungono ad Acacias nello stesso istante.